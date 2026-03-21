< sekcia Regióny
POLICAJTI V AKCII:Počas mimoriadnej kontroly zistili až 83 priestupkov
Policajti sa zamerali najmä na kontrolu požitia alkoholu alebo iných návykových látok.
Autor TASR
Trenčín 21. marca (TASR) - Viac ako osem desiatok priestupkov zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) počas piatkovej (20. 3.) mimoriadnej bezpečnostnej akcie. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti sa zamerali najmä na kontrolu požitia alkoholu alebo iných návykových látok. Počas akcie vykonali 2321 dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel, motocyklistov a cyklistov. V deviatich prípadoch zistili požitie alkoholu, osemkrát „nafúkali“ vodiči motorových vozidiel, v jednom prípade cyklista.
Policajti celkovo zistili 83 priestupkov. V 21 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy, osemkrát prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Trikrát pykali za nesprávny spôsob jazdy, v desiatich prípadoch zistila polícia nevyhovujúci stav vozidla, v 41 prípadoch zistili porušenie iných pravidiel cestnej premávky.
Polícia odhalila aj dva trestné činy marenia výkonu úradného rozhodnutia.
