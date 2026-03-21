POLICAJTI V AKCII:Počas mimoriadnej kontroly zistili až 83 priestupkov

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Autor TASR
Trenčín 21. marca (TASR) - Viac ako osem desiatok priestupkov zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) počas piatkovej (20. 3.) mimoriadnej bezpečnostnej akcie. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Policajti sa zamerali najmä na kontrolu požitia alkoholu alebo iných návykových látok. Počas akcie vykonali 2321 dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel, motocyklistov a cyklistov. V deviatich prípadoch zistili požitie alkoholu, osemkrát „nafúkali“ vodiči motorových vozidiel, v jednom prípade cyklista.

Policajti celkovo zistili 83 priestupkov. V 21 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy, osemkrát prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Trikrát pykali za nesprávny spôsob jazdy, v desiatich prípadoch zistila polícia nevyhovujúci stav vozidla, v 41 prípadoch zistili porušenie iných pravidiel cestnej premávky.

Polícia odhalila aj dva trestné činy marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

Premiér: EÚ by mala podporiť tok ropy cez Družbu, lebo hrozí ropný šok

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?