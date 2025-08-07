Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Policajti v Bratislave kontrolovali vodičov, zistili rôzne priestupky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Polícia zistila pri štvrtkovej osobitnej kontrole v Bratislavskom kraji viaceré priestupky. Počas dvoch hodín trvania akcie zaznamenala 27 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Policajti zistili v celkovo ôsmich prípadoch požitie alkoholu vodičmi, pričom v siedmich prípadoch bola hodnota do 0,48 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Prítomnosť omamnej a psychotropnej látky v organizme vodičov bolo zistené v dvoch prípadoch,“ priblížil hovorca. Štyria vodiči podľa neho prekročili maximálne povolenú rýchlosť a päť vodičov bolo vyriešených za nevyhovujúci technický stav.

Ako uviedol, kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákazu užívania omamných a psychotropných látok a alkoholu pred a počas vedenia motorových vozidiel. Avizoval, že policajti budú vo vykonávaní takýchto kontrol pokračovať.

