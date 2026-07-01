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Policajti v Bratislave môžu využívať MHD za polovičné ročné cestovné
Dohoda sa dosiaľ týkala len zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Policajti vykonávajúci službu na území hlavného mesta budú môcť využívať mestskú hromadnú dopravu (MHD) za polovičné ročné cestovné. Vyplýva to z dodatku k dohode Ministerstva vnútra (MV) SR a Dopravného podniku Bratislava (DPB). TASR o tom informovali z odboru strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
Dohoda sa dosiaľ týkala len zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Bratislave. „Od 1. júla 2026 sa vzťahuje aj na ostatné útvary so sídlom v Bratislave - Prezídium PZ, Úrad inšpekčnej služby, Úrad ochrany ústavných činiteľov či policajtov služobne zaradených na pracoviská ministerstva vnútra,“ doplnili z odboru strategickej komunikácie.
Ako priblížili, pre využívanie zliav si policajti budú po novom kupovať základný ročný predplatný cestovný lístok pre tarifné zóny 100 a 101, a to štandardne formou zápisu na bezkontaktnú čipovú kartu na predajných miestach DPB. Pripomenuli, že pri zriaďovaní čipovej karty je potrebné predložiť občiansky preukaz, služobný preukaz a potvrdenie o trvaní služobného pomeru nie staršie ako 30 dní, ktoré im vydá príslušné personálne pracovisko.
„Počas kontroly cestovných dokladov revízormi dopravného podniku sa bude policajt preukazovať predplatným cestovným a služobným preukazom,“ podotkli.
Z odboru strategickej komunikácie dodali, že v zmysle prepravného poriadku DPB je súčasná cena o 50 percent zľavneného ročného predplatného lístka 131,50 eur. Dosiaľ vydávané preukazy na zľavy pre policajtov zaradených na KR PZ v Bratislave zostávajú podľa nich v platnosti do 30. septembra tohto roka.
Dohoda sa dosiaľ týkala len zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Bratislave. „Od 1. júla 2026 sa vzťahuje aj na ostatné útvary so sídlom v Bratislave - Prezídium PZ, Úrad inšpekčnej služby, Úrad ochrany ústavných činiteľov či policajtov služobne zaradených na pracoviská ministerstva vnútra,“ doplnili z odboru strategickej komunikácie.
Ako priblížili, pre využívanie zliav si policajti budú po novom kupovať základný ročný predplatný cestovný lístok pre tarifné zóny 100 a 101, a to štandardne formou zápisu na bezkontaktnú čipovú kartu na predajných miestach DPB. Pripomenuli, že pri zriaďovaní čipovej karty je potrebné predložiť občiansky preukaz, služobný preukaz a potvrdenie o trvaní služobného pomeru nie staršie ako 30 dní, ktoré im vydá príslušné personálne pracovisko.
„Počas kontroly cestovných dokladov revízormi dopravného podniku sa bude policajt preukazovať predplatným cestovným a služobným preukazom,“ podotkli.
Z odboru strategickej komunikácie dodali, že v zmysle prepravného poriadku DPB je súčasná cena o 50 percent zľavneného ročného predplatného lístka 131,50 eur. Dosiaľ vydávané preukazy na zľavy pre policajtov zaradených na KR PZ v Bratislave zostávajú podľa nich v platnosti do 30. septembra tohto roka.