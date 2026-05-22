Piatok 22. máj 2026
Nočná dráma v Bratislave: Naháňačka s políciou skončila búračkou

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislavskí policajti prenasledovali vodiča, ktorý odmietol zastaviť a následne začal unikať smerom do mesta, kde poškodil dve zaparkované vozidlá. Z vozidla následne ušli dve osoby, pričom polícii sa zatiaľ podarilo zadržať len jednu z nich. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Vo štvrtok „v čase 19.36 h hliadka dopravnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave prenasledovala motorové vozidlo značky Ford, ktoré po výzve o zastavenie z dôvodu spáchania priestupku začalo unikať po Prievozskej ulici smerom do mesta. Vodič následne nezvládol riadenie a na Trenčianskej ulici poškodil dve tam zaparkované vozidlá,“ priblížila hovorkyňa.

Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, ktoré sa následne po čine dali na útek. „Jednu osobu z motorového vozidla sa hliadke podarilo zadržať, po druhej osobe hliadky intenzívne pátrajú,“ dodala Šimková.


