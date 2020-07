Policajti v Košiciach odhalili počas leta viacero opitých kolobežkárov

Košice 15. júla (TASR) – Policajti prichytili od 1. júla v Košiciach už osem vodičov elektrických kolobežiek s viac ako pol promile alkoholu v dychu. "Rekordérom" bol kolobežkár s 1,98 promile odhalený pri kontrole hneď v prvý deň letných prázdnin. Informovala o tom v stredu polícia.



"Nad jedno promile bolo zistené požitie alkoholu u šiestich z nich, pričom podľa zákona o priestupkoch za tento priestupok v správnom konaní je možné uložiť pokutu od 150 do 800 eur," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



V Košiciach sa rozšírilo používanie elektrokolobežiek, polícia pritom pripomína, že jazdou na nich sa používatelia stávajú vodičmi nemotorového vozidla, s čím súvisí dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V záujme zvýšenia bezpečnosti policajti venujú pozornosť aj tejto kategórii nemotorových účastníkov cestnej premávky. Okrem iného sa zamerali aj na ich spôsob jazdy na chodníkoch a komunikáciách. "Nezodpovedných účastníkov cestnej premávky budú postihovať prísne v súlade so zákonom," upozornila Mésarová.



Vodiči nemotorového vozidla nesmú požívať alkohol, výnimkou je iba jazda v meste a obci či na ceste vyhradenej pre cyklistov, kde je tolerancia do pol promile. Platia aj ďalšie pravidlá, napríklad, že majú zakázané počas jazdy držať a obsluhovať mobily alebo že na chodníku môžu jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú ohrozovať chodcov.