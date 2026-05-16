Policajti v Košickom kraji kontrolovali obchodné prevádzky a SBS
Vyhrážky, ktorým personál denne čelí, ak niekoho prichytí pri krádeži, neraz podľa hovorkyne hraničí s dôvodnou obavou o život či zdravie.
Autor TASR
Košice 16. mája (TASR) - Desiatky policajtov v piatok (15. 5.) popoludní a večer skontrolovali v Košickom kraji 142 obchodných prevádzok a činnosť 36 súkromných bezpečnostných služieb (SBS). Preventívno-bezpečnostná akcia bola zameraná na ochranu personálu obchodov, predchádzanie krádežiam a protiprávnym konaniam s agresívnym správaním páchateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Ako povedala, prítomnosť policajtov v obchodných reťazcoch bola nevyhnutným krokom pre celoslovensky sa zvyšujúci počet priestupkov proti majetku, majetkových trestných činov a protiprávnych konaní s agresívnym správaním páchateľov. Vyhrážky, ktorým personál denne čelí, ak niekoho prichytí pri krádeži, neraz podľa hovorkyne hraničí s dôvodnou obavou o život či zdravie.
„Príkladom z nedávnej minulosti môže byť muž, ktorý na mieste verejnosti prístupnom, pred jedným z obchodných reťazcov v košickej mestskej časti Šaca, po predchádzajúcom slovnom konflikte viackrát bodol ostrým predmetom poškodeného muža, pracovníka SBS do oblasti brucha a do oblasti chrbta. Bolo šťastím, že zasiahol ´iba´ taktickú vestu a neutrpel vážnejšie zranenia. Pre pár nevyplatených eur tak muž skončil s obvinením z prečinu výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania a dnes už ´sedí´ za múrmi vyšetrovacej väzby,“ povedala Ivanová.
Obchodné prevádzky v Košickom kraji vítajú podľa Ivanovej spoluprácu s Policajným zborom. „Hoci vďaka vynikajúco nastavenej vzájomnej spolupráci obchodných prevádzok a polície v Košickom kraji klesol počet incidentov v obchodoch, v kontrolách nebudeme poľavovať, práve naopak, budeme v nich pokračovať, aj keď nie vždy nás v predajniach budete vidieť,“ priblížila Ivanová.
Počas trvania piatkovej preventívno-bezpečnostnej akcie od 15.00 h do 21.00 h niekoľko desiatok policajtov v Košickom kraji skontrolovalo 142 obchodných prevádzok a činnosť 36 súkromných bezpečnostných služieb. Majetkovej protiprávnej činnosti sa podľa Ivanovej dopustila iba jedna osoba, ktorá bola na mieste riešená v blokovom konaní.
„Prichádzajúca letná turistická sezóna neprinesie len viac ľudí v uliciach, obchodoch či na cestách, ale aj viac akcií Policajného zboru, zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb,“ dodala hovorkyňa.
