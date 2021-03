Policajti v Košickom kraji monitorovali lekárov

Košice 5. marca (TASR) – Polícia v Košickom kraji vykonávala počas štvrtka (4. 3.) monitoring lekárov, a to najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v nemocniciach a možnosťou uloženia pracovnej povinnosti zdravotníckemu personálu pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru bolo podľa nej požiadané o súčinnosť pri vykonávaní monitoringu lekárov pre potreby auditu, a to na základe záverov, ktoré vyplynuli z rokovaní krajskej pandemickej komisie a hlavného lekára Košického samosprávneho kraja (KSK).



Monitoring vykonávali neuniformovaní príslušníci polície v rámci už prebiehajúcich opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. "Avšak treba dôrazne upozorniť, že v tomto prípade zo strany Policajného zboru nešlo o dehonestáciu ani ponižovanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale o súčinnosť, o ktorú bol Policajný zbor požiadaný. Všetky získané informácie a výsledky tohto monitoringu boli ihneď po jeho ukončení odovzdané hlavnému lekárovi Košického samosprávneho kraja pre jeho ďalšie interné potreby," uviedla Ivanová.



Regionálna lekárska komora (RLK) Košice vyjadrila vo štvrtok rozhorčenie a pobúrenie nad informáciami, že policajné zložky v kraji chodia po ambulanciách všeobecných lekárov a kontrolujú, či sú v práci. "Takéto konanie považujeme za vrchol dehonestácie a doslova ponižovanie lekárov a všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí denne bojujú za zdravie a životy svojich pacientov," uviedla prezidentka regionálnej komory Valéria Vasiľová. Všeobecní lekári majú podľa nej denne v priemere 70 pacientov, z toho desiatky telefonických konzultácií a mnohí sú na pokraji vyčerpania. "Chápeme síce, že mnohí pacienti sú nespokojní a často sa nevedia dovolať svojmu lekárovi, ale to neznamená, že lekári nie sú v práci," konštatovala Vasiľová.