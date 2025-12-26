< sekcia Regióny
Policajti v Košickom kraji odhalili dva prípady maloletých za volantom
Ani v jednom prípade nebol podľa polície potrebný prevoz do zdravotníckeho zariadenia a udalosti nemali ani fatálne následky.
Autor TASR
Košice 26. decembra (TASR) - Policajti v Košickom kraji riešili počas uplynulých hodín dva kuriózne, no veľmi nebezpečné prípady. V oboch sedeli za volantom motorového vozidla neplnoleté osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, v prvom prípade maloletý 12-ročný „nevodič“ šoféroval vozidlo zn. Audi po ceste I/16 od obce Plešivec smerom na Rožňavu. Jeho jazda skončila priamo v Rožňave, kde ho počas výkonu služby zastavili dopravní policajti, ktorí aj počas vianočných sviatkov dohliadajú na bezpečnosť na cestách.
„V druhom prípade 15-ročný mladistvý „nevodič“ chcel pravdepodobne zapôsobiť na rovnako neplnoletú dievčinu a pozval ju na jazdu vozidlom značky BMW. Po spozorovaní policajnej hliadky, ktorá vykonávala cestnú kontrolu medzi obcami Jenkovce a Záhor v Sobraneckom okrese, pravdepodobne spanikáril, s vozidlom zišiel z cesty a narazili do stromu,“ približuje polícia.
„V oboch prípadoch si však chlapci zjavne neuvedomili, že nejde o jazdu vo virtuálnej hre, kde po náraze pokračujú s opakovaným životom, ale o jazdu v skutočnej cestnej premávke, kde každá chyba môže stáť skutočný život nielen ich, ale aj iných účastníkov. Sadnúť si neplnoletý za volant nie je nevinná zábava, ale extrémne nebezpečný hazard,“ uvádza polícia a upozorňuje rodičov, aby sa zaujímali, ako ich deti trávia voľný čas a či sú kľúče od auta odložené na bezpečnom mieste alebo voľné dostupné.
