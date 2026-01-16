Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA VO VODE: Policajti zachránili muža, ktorý nehybne ležal v rieke

Policajná snímka. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 16. januára (TASR) - Vo štvrtok (15. 1.) ráno zachránili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok muža, ktorý nehybne ležal na chrbte v koryte rieky Belá v Liptovskom Hrádku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh. „Policajti sa po ľade opatrne dostali k tomuto mužovi a za ruky a nohy ho vytiahli z vody na breh,“ uviedla polícia s tým, že na brehu mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc pri podchladení a potom ho pomohli naložiť na hasičskú štvorkolku, ktorá ho previezla k vozidlu záchranárov.

