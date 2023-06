V Nitrianskom kraji odhalili v tomto roku 22 prevádzačov migrantov

Nitra 16. júna (TASR) - Policajti v Nitrianskom kraji pokračujú v kontrolách nelegálnej migrácie na území kraja. Len v tomto roku odhalili 22 prevádzačov a vykonali šesť cezhraničných prenasledovaní v súvislosti so sekundárnou migráciou. "V rámci Nitrianskeho kraja nedošlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie a vykonávané opatrenia na úseku sekundárnej migrácie nemajú vplyv na zabezpečenie plnenia zákonných úloh Policajného zboru," zhodnotilo situáciu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Nitre. Zároveň potvrdilo, že polícia v Nitrianskom kraji neeviduje žiadne protiprávne konanie, z ktorého by bol podozrivý migrant.



Na úseku sekundárnej migrácie v rámci Nitrianskeho kraja sú vykonávané viaclíniové opatrenia s cieľom zvýšenia pocitu bezpečnosti obyvateľov, preventívneho pôsobenia pred protiprávnym konaním a odhaľovaním trestných činov prevádzačstva. V prvom rade je vykonávaný spoločný výkon služby s maďarskou políciou na území Maďarska na hraničných priechodoch v Šahách, Štúrove a na všetkých mostoch v Komárne vrátane železničného, a to nepretržite.



Vo vybraných časoch a miestach je vykonávaný spoločný výkon služby s maďarskými policajtami na vytypovaných komunikáciách vedúcich k hraničným priechodom alebo zelenej hranici. Každé prihraničné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (Komárno, Nové Zámky, Levice) je posilnené aj o policajtov z Prešovského, Košického a Žilinského kraja a takisto aj o policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Nitra.



Na hraniciach pomáhajú aj policajti z bratislavského Odboru služobnej kynológie a hipológie na koňoch. Vo vnútrozemí v bezprostrednej blízkosti oddelení cudzineckej polície v Nitre a Nových Zámkoch je velený výkon služby policajných hliadok v závislosti od počtu administrovaných migrantov.