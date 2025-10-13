Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

V Nitrianskom kraji kontrolovali obchody. Našli vážne porušenie zákona

.
Snímka z miesta akcie. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti počas akcie skontrolovali 117 maloobchodných prevádzok.

Autor TASR
Nitra 13. októbra (TASR) - Celkovo 61 policajtov zo služieb poriadkovej a kriminálnej polície sa zapojilo do akcie Maloobchod, realizovanej na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Akcia bola zameraná na prevenciu krádeží v obchodoch a nákupných centrách v Nitrianskom kraji, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti počas akcie skontrolovali 117 maloobchodných prevádzok. Zistili tri majetkové priestupky, z ktorých dva boli riešené blokovou pokutou. Vykonali aj kontroly príslušníkov SBS. Pri jednej z nich bolo zistené závažné porušenie zákona. Príslušník SBS nafúkal 1,06 promile alkoholu, čím sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025