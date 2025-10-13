< sekcia Regióny
V Nitrianskom kraji kontrolovali obchody. Našli vážne porušenie zákona
Policajti počas akcie skontrolovali 117 maloobchodných prevádzok.
Autor TASR
Nitra 13. októbra (TASR) - Celkovo 61 policajtov zo služieb poriadkovej a kriminálnej polície sa zapojilo do akcie Maloobchod, realizovanej na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Akcia bola zameraná na prevenciu krádeží v obchodoch a nákupných centrách v Nitrianskom kraji, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti počas akcie skontrolovali 117 maloobchodných prevádzok. Zistili tri majetkové priestupky, z ktorých dva boli riešené blokovou pokutou. Vykonali aj kontroly príslušníkov SBS. Pri jednej z nich bolo zistené závažné porušenie zákona. Príslušník SBS nafúkal 1,06 promile alkoholu, čím sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Policajti počas akcie skontrolovali 117 maloobchodných prevádzok. Zistili tri majetkové priestupky, z ktorých dva boli riešené blokovou pokutou. Vykonali aj kontroly príslušníkov SBS. Pri jednej z nich bolo zistené závažné porušenie zákona. Príslušník SBS nafúkal 1,06 promile alkoholu, čím sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.