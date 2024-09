Policajti v Prievidzi dohliadajú na žiakov pri ceste do školy

Prievidza 3. septembra (TASR) - Príslušníci Mestskej polície (MsP) v Prievidzi začali s novým školským rokom opäť dohliadať na bezpečnosť detí, ktoré denne dochádzajú peši do školy. Žiaci ich budú môcť stretnúť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl (ZŠ) v ranných hodinách počas celého školského roka. Informoval o tom koordinátor prevencie MsP Prievidza Vít Zajac.



Prievidzská MsP s nástupom nového školského roka pripomenula i zásady pre rodičov a deti pri ceste do školy. "Naučte deti správne a bezpečne prechádzať cez cestu. Učte ich, aby po ceste chodili len v prípade, keď pri nej nie je chodník. Naučte ich správne a bezpečne chodiť po ceste podľa pravidla chodci chodia vľavo," uviedli mestskí policajti. Rodičom tiež odporučili, aby deti naučili správne stáť pred priechodom pre chodcov, dbať majú i na pestrofarebné oblečenie či reflexné prvky.



Rodičia by si mali s dieťaťom viackrát vyskúšať najbezpečnejšiu cestu do školy, aby prechádzalo cez vozovku čo najmenej. Dieťa môže ísť do školy samo, až keď je schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu.



"Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom, tiež nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy," podotkol Zajac.



Ak rodičia podľa neho privezú dieťa k škole autom, pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, mali by ho naučiť z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.



"Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania sa rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky," odporučila MsP.



Pri sprevádzaní do školy majú rodičia podľa nej viesť deti k samostatnosti a kontrolovať správnosť dodržiavania zásad bezpečného pohybu po chodníku alebo na priechode pre chodcov. Prípadné pochybenie deťom vysvetliť a pamätať, že krik a stres nie sú dobrým prostriedkom na dosiahnutie cieľa. "Ak je pri priechode pre chodcov policajt, má za úlohu dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jeho pokyny treba rešpektovať," dodala MsP.