Policajti v Prievidzi upozorňujú na bezpečnosť počas Baníckeho jarmoku

Prievidza 6. septembra (TASR) - Banícky jarmok, ktorý sa koná od piatka do nedele (8. 9.) v Prievidzi, so sebou môže priniesť i pokusy o krádeže osobných vecí. Upozornila na to prievidzská mestská polícia (MsP), ktorá pripomenula viacero zásad bezpečnosti pri konaní väčších podujatí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Mestskí policajti odporučili obyvateľom, aby sa vyhýbali tlačenici a občas sa presvedčili, že majú svoje veci vo vrecku či taške. "Vreckári vyhľadávajú miesta, kde je veľa ľudí a často tieto situácie umelo vyvolávajú, pričom na krádeže využívajú aj deti," upozornila MsP.



Ľudia by podľa nich nemali nosiť peňaženky v priehľadných taškách a nenechávať si ich na vrchu tašiek, kabelky by mali nosiť tesne pri tele s rukou na zapínaní. "Kontrolujte uzavretie svojej batožiny a používajte zložitejšie systémy zatvárania, neukazujte na verejnosti hotovosť alebo cenné veci. Peniaze a kreditné karty si ukladajte do vnútorných vreciek obleku. Ak platíte, majte v ruke, pokiaľ je to možné, len potrebnú hotovosť," odporučili mestskí policajti a podotkli, že každú krádež alebo len pokus je potrebné oznámiť polícii.



"Zároveň upozorňujeme obyvateľov sídliska Píly, najmä v uliciach okolo jarmoku, aby dbali na zamykanie, nie uzatváranie vchodov bytových domov. Toto opatrenie pomôže zabrániť znečisťovaniu vchodov alebo pohybu cudzích osôb, ktoré v spoločných priestoroch domov nemajú čo hľadať," uzavrel koordinátor preventívnej činnosti MsP Prievidza Vít Zajac.