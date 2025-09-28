< sekcia Regióny
Policajti v Rožňave riešili v prvom polroku takmer 1500 priestupkov
Policajti taktiež v prvom polroku odstránila z ulíc mesta 14 vrakov áut a odchytila 64 psov.
Autor TASR
Rožňava 28. septembra (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Rožňave riešila v prvom polroku 2025 takmer 1500 priestupkov. Mestským policajtom sa v uplynulých mesiacoch podarilo zadržať aj osobu podozrivú z vraždy či celoštátne hľadanú osobu. Vyplýva to zo správy o činnosti MsP, ktorá bola predložená na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V prvom polroku sa rožňavskí mestskí policajti zamerali najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku, všeobecne záväzných nariadení mesta či bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. MsP realizovala aj preventívne besedy na školách spojené s prednáškami a praktickými ukážkami, celkovo išlo o deväť akcií.
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka rožňavskí mestskí policajti riešili celkovo 1496 priestupkov, v desiatich prípadoch museli použiť i donucovacie prostriedky. „V mesiaci jún sa nám podarilo zadržať páchateľa obzvlášť závažného zločinu vraždy bezprostredne po spáchaní tohto zločinu tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu ďalších nezúčastnených osôb, priamo na autobusovej stanici. Rovnako sme zadržali celoštátne hľadanú osobu,“ priblížil na zasadnutí MsZ náčelník MsP Róbert Hanuštiak.
Mestskí policajti v tomto roku zaznamenali aj nárast udalostí nahlásených obyvateľmi mesta. Celkovo ich bolo 810, čo je o 379 viac ako v prvom polroku 2024. „Čoraz častejšie sa na nás obracia aj tiesňová linka 112, aby sme preverovali prijaté oznámenia či už od Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo aj rýchlej zdravotnej služby, kde naši mestskí policajti sú prví na mieste,“ doplnil Hanuštiak.
MsP v Rožňave v prvom polroku tiež odstránila z ulíc mesta 14 vrakov áut a odchytila 64 psov. Mestskí policajti v rámci svojej činnosti využívajú aj mestský monitorovací kamerový systém. Vďaka nemu objasnili 212 priestupkov, čo je o 76 viac ako v rovnakom období počas vlaňajška. V 24 prípadoch boli zábery z kamier poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní s cieľom odhaľovania protiprávnej činnosti.
Negatívom MsP v Rožňave je podľa náčelníka nízky záujem o prácu mestského policajta. V prvom polroku 2025 boli vyhlásené výberové konania na dve pozície, vhodných kandidátov sa však nájsť nepodarilo. „Chcel by som vyzvať mladých ľudí, ktorí by chceli pracovať pre nás a aj s nasadením vlastného života sa podieľať na zabezpečení verejného poriadku v našom meste, aby si neváhali podať žiadosť,“ doplnil Hanuštiak.
V prvom polroku sa rožňavskí mestskí policajti zamerali najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku, všeobecne záväzných nariadení mesta či bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. MsP realizovala aj preventívne besedy na školách spojené s prednáškami a praktickými ukážkami, celkovo išlo o deväť akcií.
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka rožňavskí mestskí policajti riešili celkovo 1496 priestupkov, v desiatich prípadoch museli použiť i donucovacie prostriedky. „V mesiaci jún sa nám podarilo zadržať páchateľa obzvlášť závažného zločinu vraždy bezprostredne po spáchaní tohto zločinu tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu ďalších nezúčastnených osôb, priamo na autobusovej stanici. Rovnako sme zadržali celoštátne hľadanú osobu,“ priblížil na zasadnutí MsZ náčelník MsP Róbert Hanuštiak.
Mestskí policajti v tomto roku zaznamenali aj nárast udalostí nahlásených obyvateľmi mesta. Celkovo ich bolo 810, čo je o 379 viac ako v prvom polroku 2024. „Čoraz častejšie sa na nás obracia aj tiesňová linka 112, aby sme preverovali prijaté oznámenia či už od Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo aj rýchlej zdravotnej služby, kde naši mestskí policajti sú prví na mieste,“ doplnil Hanuštiak.
MsP v Rožňave v prvom polroku tiež odstránila z ulíc mesta 14 vrakov áut a odchytila 64 psov. Mestskí policajti v rámci svojej činnosti využívajú aj mestský monitorovací kamerový systém. Vďaka nemu objasnili 212 priestupkov, čo je o 76 viac ako v rovnakom období počas vlaňajška. V 24 prípadoch boli zábery z kamier poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní s cieľom odhaľovania protiprávnej činnosti.
Negatívom MsP v Rožňave je podľa náčelníka nízky záujem o prácu mestského policajta. V prvom polroku 2025 boli vyhlásené výberové konania na dve pozície, vhodných kandidátov sa však nájsť nepodarilo. „Chcel by som vyzvať mladých ľudí, ktorí by chceli pracovať pre nás a aj s nasadením vlastného života sa podieľať na zabezpečení verejného poriadku v našom meste, aby si neváhali podať žiadosť,“ doplnil Hanuštiak.