< sekcia Regióny
Policajti prenasledovali vodiča z Ružomberka, zastavili ho výstrelmi
Vodič vozidla mal svojou bezohľadnou jazdou ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom v úniku pokračoval po ceste tretej triedy z mesta Ružomberok do obce Liptovská Štiavnica.
Autor TASR
Ružomberok 25. novembra (TASR) - Policajná hliadka v utorok (24. 11.) v podvečerných hodinách prenasledovala v Ružomberku vozidlo, ktorého vodič nerešpektoval výzvy na zastavenie. Osobné vozidlo zastavili až výstrely policajtov. Vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Ružomberskí policajti spozorovali osobné motorové vozidlo značky Toyota Yaris, ktorého vodič bol v pátraní a mal byť na základe príkazu Okresného súdu Liptovský Mikuláš dodaný do výkonu trestu odňatia slobody. Toto vozidlo sa snažili predpísaným spôsobom zastaviť, vodič však nerešpektoval opakované výzvy na zastavenie.
Vodič vozidla mal svojou bezohľadnou jazdou ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom v úniku pokračoval po ceste tretej triedy z mesta Ružomberok do obce Liptovská Štiavnica. „V nezastavanej zóne boli na jeho zastavenie použité donucovacie prostriedky - služobná zbraň, a to varovné výstrely do vzduchu a následne aj výstrely smerované na zadnú časť vozidla. Vozidlo bolo zasiahnuté do oboch zadných pneumatík a bolo zastavené,“ priblížila Šefčíková s tým, že pri služobnom zákroku nedošlo k zraneniu žiadnej osoby.
Osoba vodiča bola následne stotožnená. Išlo o 39-ročného muža, ktorý sa vyhýba nástupu na výkon trestu odňatia slobody a zároveň má uložený zákaz činnosti viesť osobné motorové vozidlá. „Po poučení bol vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky, ktorú však odmietol. Muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode,“ dodala policajná hovorkyňa.
V súvislosti s uvedenou udalosťou vedie poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Ružomberku trestné stíhanie vo veci prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šefčíková dodala, že z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
Ružomberskí policajti spozorovali osobné motorové vozidlo značky Toyota Yaris, ktorého vodič bol v pátraní a mal byť na základe príkazu Okresného súdu Liptovský Mikuláš dodaný do výkonu trestu odňatia slobody. Toto vozidlo sa snažili predpísaným spôsobom zastaviť, vodič však nerešpektoval opakované výzvy na zastavenie.
Vodič vozidla mal svojou bezohľadnou jazdou ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom v úniku pokračoval po ceste tretej triedy z mesta Ružomberok do obce Liptovská Štiavnica. „V nezastavanej zóne boli na jeho zastavenie použité donucovacie prostriedky - služobná zbraň, a to varovné výstrely do vzduchu a následne aj výstrely smerované na zadnú časť vozidla. Vozidlo bolo zasiahnuté do oboch zadných pneumatík a bolo zastavené,“ priblížila Šefčíková s tým, že pri služobnom zákroku nedošlo k zraneniu žiadnej osoby.
Osoba vodiča bola následne stotožnená. Išlo o 39-ročného muža, ktorý sa vyhýba nástupu na výkon trestu odňatia slobody a zároveň má uložený zákaz činnosti viesť osobné motorové vozidlá. „Po poučení bol vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky, ktorú však odmietol. Muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode,“ dodala policajná hovorkyňa.
V súvislosti s uvedenou udalosťou vedie poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Ružomberku trestné stíhanie vo veci prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šefčíková dodala, že z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.