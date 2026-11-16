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V Trenčianskom kraji odhalili 16 mladistvých pod vplyvom alkoholu

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Snímka z miesta akcie. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Policajti skontrolovali 265 osôb mladších ako 18 rokov a 27 osôb mladších ako 14 rokov. U osôb mladších ako 18 rokov zaznamenali 16 pozitívnych výsledkov na prítomnosť alkoholu.

Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Počas piatkovej (13. 11.) celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie skontrolovali policajti v Trenčianskom kraji 33 prevádzok. Celkovo vykonali 292 kontrol na alkohol a drogy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Policajti skontrolovali 265 osôb mladších ako 18 rokov a 27 osôb mladších ako 14 rokov. U osôb mladších ako 18 rokov zaznamenali 16 pozitívnych výsledkov na prítomnosť alkoholu. Pozitívny výsledok na drogy nezistili ani jeden.

Do akcie sa zapojili policajti poriadkovej, kriminálnej a dopravnej polície. Spolupracovali s nimi aj príslušníci mestskej polície, pracovníci sociálnej kurately a príslušníci Finančnej správy SR.

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