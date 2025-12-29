Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Policajti v Trenčianskom kraji riešili počas Vianoc 287 udalostí

Trenčianski policajti. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Cez Vianoce policajti zistili štyri prípady vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Trenčín 29. decembra (TASR) - Policajti v Trenčianskom kraji počas vianočných sviatkov riešili v rámci výkonu služby 287 udalostí. Na tiesňovú linku od 24. do 26. decembra prijali celkom 396 volaní. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Cez Vianoce policajti zistili štyri prípady vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu a v dychu im namerali viac ako jedno promile, zadokumentovali tiež päť dopravných nehôd vrátane jednej tragickej. „Polícia riešila i sedem prípadov domácich nezhôd, deväť prípadov rušenia nočného pokoja, dva prípady fyzického násilia a 57 prípadov narušenia občianskeho spolunažívania,“ doplnila Klenková.

Počas sviatočných dní policajti v Trenčianskom kraji podľa nej zároveň zabezpečovali spoluprácu s linkami pomoci a poskytovali asistenciu ostatným zložkám integrovaného záchranného systému.

