Policajti v Trenčianskom kraji riešili počas Vianoc 287 udalostí
Cez Vianoce policajti zistili štyri prípady vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Trenčín 29. decembra (TASR) - Policajti v Trenčianskom kraji počas vianočných sviatkov riešili v rámci výkonu služby 287 udalostí. Na tiesňovú linku od 24. do 26. decembra prijali celkom 396 volaní. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Cez Vianoce policajti zistili štyri prípady vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu a v dychu im namerali viac ako jedno promile, zadokumentovali tiež päť dopravných nehôd vrátane jednej tragickej. „Polícia riešila i sedem prípadov domácich nezhôd, deväť prípadov rušenia nočného pokoja, dva prípady fyzického násilia a 57 prípadov narušenia občianskeho spolunažívania,“ doplnila Klenková.
Počas sviatočných dní policajti v Trenčianskom kraji podľa nej zároveň zabezpečovali spoluprácu s linkami pomoci a poskytovali asistenciu ostatným zložkám integrovaného záchranného systému.
