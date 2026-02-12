Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZLODEJI V OBCHODOCH: Polícia mala preventívno-bezpečnostnú akciu

Na snímke policajti počas preventívno-bezpečnostnej akcii. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Počas akcie obmedzili osobnú slobodu žene, ktorá sa pokúsila zobrať tovar bez zaplatenia v jednej z trnavských predajní. Obvinili ju z krádeže. Zistili aj priestupok na úseku SBS.

Autor TASR
Trnava 12. februára (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zrealizovali v stredu (11. 2.) rozsiahlu preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na ochranu majetku a bezpečnosť zamestnancov i verejnosti, najmä v obchodných centrách, maloobchodných predajniach a ich okolí. Zapojilo sa 69 policajtov, skontrolovali 250 prevádzok, 46 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb (SBS) a ďalších 58 osôb. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Počas akcie obmedzili osobnú slobodu žene, ktorá sa pokúsila zobrať tovar bez zaplatenia v jednej z trnavských predajní. Obvinili ju z krádeže. Zistili aj priestupok na úseku SBS. „Muž vykonával fyzickú ochranu bez preukazu odbornej spôsobilosti, a teda nebol odborne spôsobilý. Za spáchaný priestupok bude riešený v rozkaznom konaní,“ ozrejmila.

Okrem toho policajti sledovali aj vodičov. „Osem osôb bolo pokutovaných za porušenie pravidiel cestnej premávky,“ doplnili, Súčasne avizovali, že aj v budúcnosti budú pokračovať v podobných preventívnych akciách.

