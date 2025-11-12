Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Policajti vykonali akciu v maloobchodoch v Bratislavskom kraji

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti avizovali, že v takýchto akciách budú pokračovať.

Bratislava 12. novembra (TASR) - Policajti vykonali v utorok (11. 11.) na území Bratislavského kraja akciu na elimináciu majetkovej a násilnej trestnej činnosti v maloobchodoch. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Do akcie, ktorá sa realizovala v dopoludňajších, ale aj večerných hodinách, sa zapojili policajti poriadkovej polície útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ priblížila.

Policajti avizovali, že v takýchto akciách budú pokračovať.



