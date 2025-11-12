< sekcia Regióny
Policajti vykonali akciu v maloobchodoch v Bratislavskom kraji
Policajti avizovali, že v takýchto akciách budú pokračovať.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Policajti vykonali v utorok (11. 11.) na území Bratislavského kraja akciu na elimináciu majetkovej a násilnej trestnej činnosti v maloobchodoch. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Do akcie, ktorá sa realizovala v dopoludňajších, ale aj večerných hodinách, sa zapojili policajti poriadkovej polície útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ priblížila.
Policajti avizovali, že v takýchto akciách budú pokračovať.
