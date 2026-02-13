< sekcia Regióny
Policajti vykonali v Komárne 481 dychových skúšok, boli negatívne
Autor TASR
Komárno 13. februára (TASR) - Celkovo 481 dychových skúšok vykonali v piatok v ranných hodinách policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne. Dopravná akcia Abstinent bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu za volantom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dychové skúšky u vodičov a cyklistov v čase od 4.40 do 8.00 h vykonávalo 26 policajtov. Všetky dychové skúšky boli s negatívnym výsledkom, potvrdila polícia. Počas akcie bolo zistených 42 priestupkov, ktoré policajti vyriešili v blokovom konaní. Jednému vodičovi zadržali evidenčné čísla.
