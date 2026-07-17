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Policajti vykonávajú v okresoch Prešov a Sabinov protidrogovú akciu

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Autor TASR
,aktualizované 
Prešov 17. júla (TASR) - V okresoch Prešov a Sabinov vykonávajú policajti protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aj kriminálna polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,“ uviedla Vilhanová s tým, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony.

„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ dodala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.
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