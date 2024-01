Policajti vypracovali opatrenia k svetovému poháru v Jasnej

Demänovská Dolina 16. januára (TASR) - Žilinské krajské riaditeľstvo polície vypracovalo bezpečnostné opatrenia k pretekom svetového pohára 2024 v Jasnej. Zapojili do nich zvýšený počet policajtov dopravnej, poriadkovej aj železničnej polície. Informovali o tom v utorok na sociálnej sieti.



"Polícia bude vykonávať všetky opatrenia súvisiace s bezpečnosťou zúčastnených osôb. Zároveň budeme dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke a spolupôsobiť pri jej riadení, zabezpečovať verejný poriadok a plniť všetky úlohy vyplývajúce zo zákona," uviedli policajti.



Svetový pohár v alpskom lyžovaní v Jasnej sa uskutoční už tento víkend 20. a 21. januára. Pretekať by mala aj Slovenka Petra Vlhová. V stredisku očakávajú počas súťažného víkendu vyše 11.500 divákov, čomu zodpovedajú aj prípravy. V organizačnom tíme pozostávajúcom z ôsmich komisií je približne 900 ľudí. Autobusy budú už od 4.30 voziť návštevníkov do dejiska.