Policajti vyšetrujú hádku dvoch skupín ľudí v Žehre

Žehra 1. novembra (TASR) - Polícia sa zaoberá konfliktom dvoch skupín ľudí na sídlisku v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že k hádke, ktorú im ohlásili na tiesňovej linke 158, došlo v pondelok (31.10.) večer asi o 19.00 h. Polícia zároveň vyvrátila medializované informácie, že sanitky z miesta odvážali zranených ľudí po hromadnej bitke. Pri riešení incidentu použili policajti aj varovné výstrely.



"Na mieste sa nachádzalo veľké množstvo osôb, pričom napätá a neprehľadná situácia vyústila medzi miestnymi obyvateľmi k vzájomným hrubým a vulgárnym verbálnym atakom a následnému hádzaniu kameňov, palíc, fliaš a iných predmetov od jednej skupiny obyvateľov k druhej. Z tohto dôvodu boli na miesto vyslané ďalšie policajné posily z útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na upokojenie situácie, a to policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) i Pohotovostného policajného útvaru," priblížila Ivanová s tým, že občania reagovali agresívne, impulzívne, viacerí mali v rukách palice, vidly a iné predmety a dožadovali sa fyzických útokov. Počas tejto neprehľadnej situácie došlo aj k poškodeniu vozidiel zaparkovaných na mieste. Celkovú škodu predbežne vyčíslili na 12.000 eur.



"Vhodným taktickým postupom prítomných hliadok sa skupiny obyvateľov nestretli v priamom fyzickom kontakte," dodala hovorkyňa. Policajti sa v prvom rade snažili situáciu upokojiť. Keďže občania od svojho konania neustupovali, hrozila dôvodná obava z fyzického stretu týchto skupín a dochádzalo aj k ohrozeniu policajtov, ktorí sa nachádzali medzi útočiacimi ľuďmi. Keďže dav ani na opakované výzvy na upustenie od konania nereagoval, príslušníci PMJ vystrelili varovné výstrely do vzduchu. Nikto z prítomných sa počas použitia tohto donucovacieho prostriedku nezranil.



Prvotné úkony a získavanie dôkazového materiálu boli podľa Ivanovej na mieste veľmi náročné. "Po upokojení situácie policajti zadokumentovali poškodené vozidlá a začali trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania, trestný čin poškodzovania cudzej veci a v treťom prípade aj pre trestný čin výtržníctva," dodala. Verejný poriadok a bezpečnostnú situáciu policajti monitorovali do ranných hodín, až po úplnom upokojení situácie z miesta odišli. "Vzhľadom na skutočnosti, ktoré boli už počas utorkového dňa prezentované v médiách, chceme uviesť na pravú mieru, že sanitky, ktoré sa nachádzali na mieste, boli privolané z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu obyvateľov, ktorí neboli účastníkmi incidentu, ale si ich sami zavolali," uzavrela hovorkyňa.