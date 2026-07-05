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VIDEO: BÁBÄTKO V ZAMKNUTOM AUTE: Policajti použili núdzové kladivo
Policajná hliadka sa na miesto dostala do jednej minúty.
Autor TASR
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Holíč 5. júla (TASR) - Policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Holíč v okrese Skalica zachránili polročné bábätko z uzamknutého auta. Oznámenie od matky dieťaťa prijali po tom, ako sa jej auto nečakane uzamklo a vo vnútri zostalo dieťa a kľúče od vozidla, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Policajná hliadka sa na miesto dostala do jednej minúty. Policajti po súhlase matky pristúpili k rozbitiu bočného okna pomocou núdzového kladiva. Následne vozidlo odomkli a dieťa z auta bezpečne vybrali. Chlapček bol v poriadku, neutrpel žiadne zranenia a nepotreboval lekárske ošetrenie.
Policajná hliadka sa na miesto dostala do jednej minúty. Policajti po súhlase matky pristúpili k rozbitiu bočného okna pomocou núdzového kladiva. Následne vozidlo odomkli a dieťa z auta bezpečne vybrali. Chlapček bol v poriadku, neutrpel žiadne zranenia a nepotreboval lekárske ošetrenie.