Policajti z Komárna zachránili muža v ohrození života

Komárno 21. januára (TASR) - Policajti z Komárna zachránili muža v ťažkej životnej situácii. Zasahovali na základe SMS správy, z ktorej obsahu bolo zrejmé, že odosielateľ sa nachádza v ohrození života a zdravia. Ako informovala polícia, hliadka sa okamžite presunula na miesto spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.



"Tí vykonali vstup do bytu cez okno a následne otvorili vchodové dvere do bytu. V spálni našli ležiaceho muža. Hliadka začala zisťovať jeho zdravotný stav a životné funkcie. Muž dýchal, avšak pri vedomí nebol," uviedla polícia.







Jednému z členov hliadky sa podarilo muža dostať k vedomiu, ale ten ho opakovane strácal. Druhý člen hliadky prezrel okolie a našiel obal od liekov. "Po istom čase sa im podarilo muža prebrať. Hliadka zabezpečila jeho životné funkcie a vykonala opatrenia, aby osoba ostala bezprostredne mimo ohrozenia života až do príchodu rýchlej lekárskej pomoci," skonštatovala polícia.