Policajti z Komárna zadržali prevádzačov aj migrantov

Komárno 15. júna (TASR) – Policajti z Komárna zadržali troch prevádzačov a deviatich nelegálnych migrantov. Prevádzači pochádzajú zo Sýrie, v súčasnosti majú pobyt v Nemecku. Z Maďarska sa pokúsili previezť do Českej republiky cez maďarsko-slovenský hraničný priechod Alžbetin most v Komárne päť osôb pochádzajúcich zo Sýrie a štyri osoby z Jemenu, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



Obvinení 22-ročný Hassan A. a 37-ročný Jalal S. mali zabezpečiť pre ďalšieho obvineného, 47-ročného Hichama Z., motorové vozidlo. Do tohto vozidla v Maďarsku nastúpilo deväť nelegálnych migrantov. Cudzincov mal vodič previezť do Českej republiky za prisľúbenú finančnú odmenu 500 eur. Pred vozidlom prevážajúcim migrantov išli v ďalšom vozidle dvaja občania Sýrie a poskytovali informácie o policajných hliadkach a súradnice trasy prevozu.



Na základe získaných informácií vozidlo zastavila hliadka obvodného oddelenia PZ Komárno. Šofér sa počas kontroly snažil dať prostredníctvom telefonického spojenia signál o policajnej kontrole vodičovi, ktorý prevážal nelegálnych migrantov. Policajti však zastavili aj druhé vozidlo. Vodič nereagoval na výzvy na zastavenie, z miesta sa pokúsil ujsť. Policajti ho spacifikovali a bez zranenia obmedzili na osobnej slobode, skonštatovala Bárdyová.



Prípad prevzal vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Troch páchateľov obvinil zo zločinu prevádzačstva spolupáchateľstvom a spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. Po dokázaní viny im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od sedem do 10 rokov. Nelegálnych migrantov prevzala cudzinecká polícia, ktorá s nimi vykonala administratívne úkony. Následne ich umiestnili do útvaru policajného zaistenia.