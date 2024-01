Policajti vypátrali muža, ktorý sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu

Liptovský Hrádok 22. januára (TASR) - Policajti z Liptovského Hrádku vypátrali 38-ročného I. F. z okresu Liptovský Mikuláš, na ktorého súd vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Hliadka v uplynulých dňoch spozorovala v Liptovskom Hrádku muža, o ktorom získala presvedčenie, že ide o hľadaného. Keď dotyčný spozoroval policajnú hliadku, dal sa na útek smerom na Štúrovu ulicu. Policajti ho prenasledovali až k bytovému domu, kde vošiel dnu a vbehol do bytu. "Po opakovaných výzvach odmietal otvoriť. Následne policajt využil oprávnenie otvoriť byt. Počas otvárania bytu muž dvere otvoril," priblížila Kremeňová.



Mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. Následne ho eskortovali do ústavu na výkon trestu odňatia slobody, dodala hovorkyňa.