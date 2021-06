Policajti z Vysokých Tatier pripravili pre žiakov dopravnú školu

Vysoké Tatry 3. júna (TASR) - Mestskí policajti z Vysokých Tatier pripravili pre žiakov tatranských škôl praktickú dopravnú školu. Jej cieľom je preveriť správanie sa a reakčnosť detí na cestách.



Podľa preventistov Mestskej polície (MsP) Vysoké Tatry tri štvrtiny detí vo veku šesť až desať rokov trávia voľný čas, alebo sa tiež prepravujú do školy, na bicykloch či kolobežkách. Praktická výučba dopravnej výchovy určená školákom sa za viac ako dvadsaťročnú kariéru mestského policajta zástupcovi náčelníka MsP Jozefovi Štefaňákovi osvedčila. "Len tak máme možnosť preveriť správanie a reakčnosť detí, ako účastníkov cestnej premávky," povedal Štefaňák. Každoročne pred letnými prázdninami pripravujú podľa jeho slov pre žiakov prvého stupňa praktickú dopravnú školu.



"Hliadkujeme pri ich ceste do školy a monitorujeme popoludňajšie návraty. Máme zmapované drobné prehrešky voči ich bezpečnosti, a práve tie navodíme v modelovej situácii na križovatke dopravného ihriska, aby sme ich usmernili, poopravili. Povinnosť nosenia reflexných prvkov pre ich viditeľnosť, povinnosť nosenia prilby pri bicyklovaní, voľbu čo najkratšej trasy pri prechádzaní cesty, kde nie je priechod pre chodcov, memorujeme opakovane," približuje Štefaňák.



Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu dopravnú školu zorganizovali tentokrát až mesiac pred koncom školského roka.



V utorok (1. 6.) na MDD si svoje skúsenosti preverili v modelových dopravných situáciách žiaci prvého stupňa Základnej školy (ZŠ) s materskou školou v Dolnom Smokovci. V stredu (2. 6.) to boli žiaci ZŠ v Tatranskej Lomnici. Vo štvrtok bude patriť priestor na mobilnom detskom dopravnom ihrisku žiakom najvyššie položenej ZŠ na Slovensku, málotriedke vo Vyšných Hágoch, kde sa dopravná výučba pod dohľadom preventistov MsP Jozefa Štefaňáka a Dušana Rennera zavŕši.



Veria, že nech sa kedykoľvek medzi deti vrátia, bude ich prejazd modelovými križovatkami dopravného ihriska vzorový aj pre dospelých účastníkov cestnej premávky.



"Zo skúseností vieme, že často práve všímavé deti iniciujú aj u rodičov zapnutie bezpečnostných pásov v aute či nasadenie ochrannej prilby pri bicyklovaní," dodal Štefaňák.