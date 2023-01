Policajti zabránili krádeži v Železničnom múzeu v Bratislave

Bratislava 12. januára (TASR) - Železniční policajti zabránili v utorok (10. 1.) krádeži v Železničnom múzeu SR v Bratislave. Priamo na mieste zadržali dvoch mužov, ktorých obmedzili na osobnej slobode, umiestnili ich do cely policajného zaistenia a obvinili. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Krátko po 21.30 h bola hliadka vyslaná do areálu múzea, kde sa mali pohybovať neznáme osoby v blízkosti odstavených železničných vozňov. "Po príchode na miesto spozorovali pri jednom z odstavených rušňov dvoch mužov, ktorí vnikli do jeho vnútorných priestorov a pohybovali sa v jeho blízkosti," spresnil hovorca.



Muži mali po predchádzajúcej vzájomnej dohode vniknúť do areálu múzea a následne do odstaveného historického rušňa, v ktorom poškodili celkovo 2239 metrov elektrických káblov. Zároveň chceli odcudziť 444 metrov elektrických káblov. "Týmto konaním spôsobili poškodením škodu vo výške 17.473,8 eura a krádežou škodu vo výške 17.985 eur," priblížil Szeiff.



Doplnil, že jeden z mužov bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý za krádež. "Poverený policajt Oddelenia železničnej polície v Bratislave vzniesol obvinenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva a z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva 39-ročnému Mariánovi K. z okresu Gelnica a 27-ročnému Jakubovi Ž. z Bratislavy," uviedol Szeiff.