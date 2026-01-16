Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HRDINOVIA: Policajti zachránili poskytnutím prvej pomoci život mužovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Mužovi zastavili krvácanie na ruke pomocou tzv. turniketu a ďalšími bandážami a kompresnou gázou zastavovali až do príchodu privolanej rýchlej zdravotnej pomoci krvácanie na krku.

Autor TASR
Dunajská Streda 16. januára (TASR) - Policajti vo štvrtok (15. 1.) zachránili poskytnutím predlekárskej prvej pomoci život mladému mužovi v Dunajskej Strede, ktorý krvácal z viacerých častí tela. V súvislosti s preverovaním danej udalosti napokon nezistili žiadne protiprávne konanie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Mužovi zastavili krvácanie na ruke pomocou tzv. turniketu a ďalšími bandážami a kompresnou gázou zastavovali až do príchodu privolanej rýchlej zdravotnej pomoci krvácanie na krku. Záchranári si potom muža prevzali do svojej starostlivosti a previezli ho do dunajskostredskej nemocnice. Po celý čas policajti s mužom neustále komunikovali a udržiavali ho pri vedomí,“ ozrejmila.

