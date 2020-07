Policajti zachránili pred tunelom Branisko muža, ktorému zlyhalo srdce

Prešov 28. júla (TASR) – Diaľniční policajti zachránili pred tunelom Branisko vodiča kamiónu, ktorému zlyhalo srdce. Informuje o tom na sociálnej sieti prešovská krajská polícia s tým, že k tejto udalosti došlo 17. júla.



Hliadka prechádzala úsekom diaľnice D1 v smere Poprad – Prešov, kde pred tunelom Branisko zaznamenala nákladné motorové vozidlo v priekope. V aute bol muž, ktorého nohy boli pod volantom a hlava na spolujazdcovej strane na podlahe. Hlava a krk muža boli modrej farby. Policajti muža vytiahli z vozidla, pričom počas celej doby hrozilo nebezpečenstvo, že sa auto prevráti.







Následne diaľniční policajti poskytli mužovi prvú pomoc. Ako ďalej opisuje polícia, takmer po necelej minúte muž začal dýchať, no nekomunikoval a ani sa nehýbal. Po chvíľke znova prestával dýchať a upadal do bezvedomia. Pri hliadke zastavili okoloidúci záchranári, ktorí napojili muža na defibrilátor a prevzali proces oživovania.



Potom na miesto dorazili aj hasiči a privolaná rýchla zdravotná pomoc. Muža previezli do prešovskej nemocnice v stabilizovanom stave, kde ho operovali. Podľa informácií od polície je muž aktuálne v stabilizovanom stave a zotavuje sa.



Záver lekárskeho vyšetrenia ukázal, že muž prekonal akútny infarkt myokardu so zastavením obehu a úspešnou resuscitáciou bez poranenia. Lekár potvrdil, že v tomto prípade skutočne išlo o život a policajti muža zachránili.