PRIŠLI V POSLEDNEJ CHVÍLI: Policajti zachránili život mužovi

Galanta 1. augusta (TASR) - Policajti zachránili v noci zo štvrtka (31. 7.) na piatok muža z okresu Galanta, ktorého našli takmer bez známok života. Po príchode záchranky bol muž prevezený do nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Polícia dostala vo štvrtok oznámenie, že sa má muž z okresu Galanta nachádzať v akútnom ohrození života. „Okamžite vyrazili na miesto, kde sa mala osoba nachádzať. Po tom, ako muža našli už takmer bez známok života, ihneď zareagovali a odvrátili hroziace nebezpečenstvo,“ priblížila.



Hliadka muža posadila do bezpečia policajného auta, kde sa s ním snažili komunikovať a upokojovať ho. Medzitým prostredníctvom operačného strediska vyrozumeli záchrannú službu, ktorá ho následne previezla do nemocnice.