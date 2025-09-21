< sekcia Regióny
POLÍCIA JEJ ZACHRÁNILA ŽIVOT: Seniorku našli ležať na zemi
Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré seniorku previezli do nemocnice.
Autor TASR
Hájske 21. septembra (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Močenku v okrese Šaľa včasným zásahom zachránili život seniorke. Počas dennej služby preverovali oznámenie, podľa ktorého mala oznamovateľka z obce Hájske obavy o svoju 72-ročnú susedu. Seniorka nereagovala na búchanie na dvere, ani na kontrolný telefonát, preto vznikla dôvodná obava, že je v ohrození zdravia a života, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti využili oprávnenie otvoriť byt a vstúpiť do obydlia. Seniorku našli v ležiacej polohe v jednej z miestností. Vytiahli ju zo stiesneného priestoru medzi nábytkom a stabilizovali ju. Žena bola pri vedomí, avšak značne dehydratovaná. Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré seniorku previezli do nemocnice.
