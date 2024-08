HLBOKO DÝCHALI A PLAKALI: V Galante zachraňovali deti uzamknuté v aute

Galanta 21. augusta (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Galanta zachránili dve malé deti z rozpáleného auta. O pomoc ich v utorok (20. 8.) krátko po 14.00 h požiadal cudzinec, ktorý mal pri nakladaní vecí do batožinového priestoru auta zabuchnúť dvere a to sa malo vzápätí uzamknúť. Na zadných sedadlách zostalo jeho trojročné dieťa a len niekoľkomesačné bábätko, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Policajti po príchode na Hlavnú ulicu v Galante zistili, že deti sú uzamknuté v čiernom rozhorúčenom aute. Obe už hlboko dýchali a plakali. So súhlasom majiteľa preto rozbili pomocou bezpečnostného kladiva sklo na predných dverách. Cez okno sa im podarilo otvoriť zadné dvere a deti dostať do bezpečia. Deti boli v poriadku a nepotrebovali lekárske ošetrenie, potvrdila polícia.