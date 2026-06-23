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Policajti zadržali pri čine mužov podozrivých z vlámania
Vyšetrovaním sa zistilo, že krádeži v predajni predchádzali ďalšie dva skutky.
Autor TASR
Nitra 23. júna (TASR) - Policajtom z Nitry sa podarilo zadržať priamo pri čine dvoch mužov podozrivých z vlámania. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, zasahujúca hliadka bola súčasťou plánovanej akcie zameranej proti páchateľom majetkovej trestnej činnosti v okrese Nové Zámky.
Členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) vykonali služobný zákrok po tom, ako jedného z podozrivých spozorovali vo vnútri predajne. „Keďže nereagoval na výzvy, vstúpili do objektu za použitia donucovacieho prostriedku - hrozby zbraňou. Druhého podozrivého spozorovali pri neďalekom motorovom vozidle,“ uviedla polícia.
Vyšetrovaním sa zistilo, že krádeži v predajni predchádzali ďalšie dva skutky. „Podozriví prestrihli pletivo a následne vnikli na dva susedné pozemky, kde odcudzili viacero kusov náradia. Náradie následne použili na samotnú krádež v obchode. Mužov vo veku 62 a 49 rokov na mieste obmedzili na osobnej slobode. Vyšetrovateľ obom mužom vzniesol obvinenie pre prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Vo veci tiež podal návrh na vzatie obvinených do väzby,“ doplnila polícia.
Členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) vykonali služobný zákrok po tom, ako jedného z podozrivých spozorovali vo vnútri predajne. „Keďže nereagoval na výzvy, vstúpili do objektu za použitia donucovacieho prostriedku - hrozby zbraňou. Druhého podozrivého spozorovali pri neďalekom motorovom vozidle,“ uviedla polícia.
Vyšetrovaním sa zistilo, že krádeži v predajni predchádzali ďalšie dva skutky. „Podozriví prestrihli pletivo a následne vnikli na dva susedné pozemky, kde odcudzili viacero kusov náradia. Náradie následne použili na samotnú krádež v obchode. Mužov vo veku 62 a 49 rokov na mieste obmedzili na osobnej slobode. Vyšetrovateľ obom mužom vzniesol obvinenie pre prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Vo veci tiež podal návrh na vzatie obvinených do väzby,“ doplnila polícia.