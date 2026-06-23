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Policajti zadržali pri čine mužov podozrivých z vlámania

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Snímka z policajného zásahu. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Vyšetrovaním sa zistilo, že krádeži v predajni predchádzali ďalšie dva skutky.

Autor TASR
Nitra 23. júna (TASR) - Policajtom z Nitry sa podarilo zadržať priamo pri čine dvoch mužov podozrivých z vlámania. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, zasahujúca hliadka bola súčasťou plánovanej akcie zameranej proti páchateľom majetkovej trestnej činnosti v okrese Nové Zámky.

Členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) vykonali služobný zákrok po tom, ako jedného z podozrivých spozorovali vo vnútri predajne. „Keďže nereagoval na výzvy, vstúpili do objektu za použitia donucovacieho prostriedku - hrozby zbraňou. Druhého podozrivého spozorovali pri neďalekom motorovom vozidle,“ uviedla polícia.

Vyšetrovaním sa zistilo, že krádeži v predajni predchádzali ďalšie dva skutky. „Podozriví prestrihli pletivo a následne vnikli na dva susedné pozemky, kde odcudzili viacero kusov náradia. Náradie následne použili na samotnú krádež v obchode. Mužov vo veku 62 a 49 rokov na mieste obmedzili na osobnej slobode. Vyšetrovateľ obom mužom vzniesol obvinenie pre prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Vo veci tiež podal návrh na vzatie obvinených do väzby,“ doplnila polícia.

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