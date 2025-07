DRÁMA NA KÚPALISKU: Muž s brokovnicou v ruke prišiel pýtať peniaze

Štúrovo 4. júla (TASR) - Štúrovskí policajti zadržali útočníka, ktorý sa so zbraňou v ruke vyhrážal inému mužovi. Ako informovala polícia, k incidentu došlo v areáli kúpaliska, kde si 41-ročný muž s brokovnicou v ruke prišiel od svojho údajného dlžníka pýtať 30.000 eur.



Na miesto prišla ako prvá hliadka mestskej polície. „Počas eskalácie konfliktu zo strany páchateľa vykonal člen hliadky služobný zákrok, pri ktorom útočník spadol na zem a policajt mu zbraň vytrhol z ruky. Mužovi sa však z miesta podarilo ujsť, keď naskočil na kolobežku patriacu poškodenému a odišiel na neznáme miesto,“ uviedla polícia.



Tá začala po útočníkovi okamžite pátrať, no podozrivý sa napokon sám prišiel prihlásiť na polícii. „Policajti na mieste zaistili jednovýstrelovú brokovnicu tureckej výroby, v ktorej sa nachádzal gumený projektil. Tá bude podrobená znaleckému skúmaniu, ktoré určí, či ide o legálnu zbraň. Vyšetrovateľ mužovi vzniesol obvinenie za zločin vydieranie, prečin nebezpečné vyhrážanie a prečin krádeže. Následne spracoval návrh na jeho vzatie do väzby, čomu sudca pre prípravné konanie vyhovel,“ doplnila polícia.