PRIŠLI NELEGÁLNE: Polícia chytila migrantov z Indie a Afganistanu

Nitra 5. augusta (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru obvinil občana Indie zo zločinu prevádzačstva. Podľa zistení polície mal 40-ročný muž na vozidle, ktoré si požičal v Maďarsku, nelegálne previezť z Maďarska cez Slovensko do Rakúska piatich Indov. Vybral si hraničný priechod v Štúrove.



„Krátko po polnoci auto zastavili policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Gbelciach v okrese Nové Zámky. Nasledoval štandardný postup, prípad prevzal vyšetrovateľ národnej jednotky a po vykonaných úkonoch vzniesol obvinenie,“ informovala Polícia SR na sociálnej sieti.



Za prevádzačstvo hrozí väzenie na sedem až desať rokov. Vyšetrovateľ zároveň predložil prokurátorovi návrh na vydanie podnetu na vzatie obvineného do väzby. Kým sa rozhodne, čo bude ďalej s cudzincami, pobudnú na útvare policajného zaistenia pre cudzincov s cieľom ďalšieho konania.







Ďalších troch cudzincov zadržala polícia v objekte firmy nachádzajúcej sa v Tesárskych Mlyňanoch v okrese Zlaté Moravce. Vodič ich objavil pri vykládke nákladného motorového vozidla a okamžite privolal políciu. Policajti zistili, že cudzinci vo veku od 18 do 23 rokov pochádzajú z Afganistanu, nie sú držiteľmi cestovného dokladu a nevedia preukázať oprávnenosť svojho pobytu na území SR, respektíve schengenského priestoru žiadnym platným dokladom k pobytu.



„Policajti po vykonaní administratívnych úkonov odovzdali cudzincom rozhodnutie o administratívnom vyhostení, čo znamená, že boli z územia SR vyhostení so zákazom vstupu na územie SR aj na územie všetkých členských štátov na dobu troch rokov,“ informovala polícia.