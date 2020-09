Bratislava 9. septembra (TASR) - Policajti zadržali v Štúrove nelegálnych migrantov, ktorí už raz žiadali o azyl v Rumunsku. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Migranti pochádzajúci z Iránu sa nachádzali v bulharskom kamióne, išlo o dvoch dospelých cudzincov s dvoma deťmi. Štúrovskí policajti ich v utorok (8. 9.) kontrolovali v priemyselnom parku.



Keďže nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť ani oprávnenosť pobytu na našom území, policajti ich zobrali na oddelenie cudzineckej polície do Nových Zámkov na ďalšie riešenie. "Tam policajti zistili, že rodina už v minulosti žiadala o udelenie azylu na území Rumunskej republiky. Podľa zistení polície mali vycestovať z Iránu do Turecka. Potom cez Grécko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu do Rumunska. V Rumunsku nastúpili do kamióna, ktorý ich doviezol na územie Slovenska. Oni sa však chceli dostať až do Nemecka," priblížila hovorkyňa.







Všetci cudzinci boli podrobení vyšetreniu na ochorenie COVID-19. "Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) musia byť cudzinci umiestnení do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach dovtedy, kým sa rozhodne o ďalšom postupe," dodala Bárdyová.