POLICAJTI ZASAHUJÚ NA ŠKOLE: Simulujú situáciu s aktívnym útočníkom
Ide o preventívne cvičenie, ktorého cieľom je preveriť pripravenosť bezpečnostných a záchranných zložiek na krízové situácie a zlepšiť koordináciu pri zásahu.
Autor TASR
Dunajská Streda 11. mája (TASR) - V Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede v pondelok zasahujú policajti v rámci vopred naplánovaného taktického cvičenia, simulujúceho situáciu s aktívnym útočníkom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Ako uviedla polícia, ide o preventívne cvičenie, ktorého cieľom je preveriť pripravenosť bezpečnostných a záchranných zložiek na krízové situácie a zlepšiť koordináciu pri zásahu. „Študenti aj ostatné osoby sú v poriadku. Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné zložky vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám čo najodbornejšie pomôcť,“ ozrejmila.
