Policajti zastavili nákladné vozidlo, ohrozovalo cestnú premávku

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Zasahovali v obci Oravský Podzámok.

Autor TASR
Oravský Podzámok 1. decembra (TASR) - Policajti v obci Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín počas výkonu služby zastavili nákladné motorové vozidlo, ktoré porušovalo viacero predpisov a ohrozovalo cestnú premávku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Pri cestnej technickej kontrole bolo zistené, že vozidlo bolo technicky nespôsobilé, pretože malo tri roky neplatnú technickú a emisnú kontrolu, na vozidle bola namontovaná nadstavba, ktorá nebola zapísaná, náklad nebol riadne upevnený a ohrozoval cestnú premávku.

Policajti z oddelenia cestného dozoru a špeciálnych kontrol Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline vodičovi uložili blokovú pokutu, zadržali osvedčenie o evidencii vozidla spolu s tabuľkami s evidenčným číslom a ďalšia jazda s vozidlom mu bola zakázaná.

