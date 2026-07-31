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Policajti zistili počas celookresnej kontroly na Orave 46 priestupkov

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Snímka z policajnej kontroly. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Celookresnú osobitnú kontrolu v policajnom okrese Dolný Kubín vykonali príslušníci dopravnej a poriadkovej polície.

Autor TASR
Dolný Kubín 31. júla (TASR) - Policajti na Orave vykonali v piatok v čase od 3.00 h do 7.00 h celookresnú osobitnú kontrolu, počas ktorej zistili 46 priestupkov. Dychové skúšky vodičov boli negatívne a jeden drogtest bol pozitívny. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Celookresnú osobitnú kontrolu v policajnom okrese Dolný Kubín vykonali príslušníci dopravnej a poriadkovej polície. Akcia bola zameraná na kontrolu rýchlosti jazdy a kontrolu požívania alkoholických a iných omamných látok.

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