< sekcia Regióny
Z Prešovského kraja: Nadrogovaní vodiči, útok pohárom i zrazená žena
Starší muž pristúpil k mladšiemu a fyzicky ho napadol, skleneným pohárom ho udrel do tváre.
Autor TASR,aktualizované
Snina 1. júna (TASR) - Policajti zo Sniny obvinili dvoch vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom drog. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ide o 30-ročného a 23-ročného muža. Podotkla, že prípadov takýchto šoférov neustále pribúda.
V prvom prípade nedávno zastavila policajná hliadka na Hámorskej ulici v Snine vozidlo, ktoré viedol 30-ročný muž. „Keďže u vodiča boli viditeľné príznaky požitia omamných alebo psychotropných látok, bol na mieste podrobený neinvazívnemu testu na prítomnosť týchto látok v tele, výsledok vykazoval pozitivitu na metamfetamín i amfetamín,“ uviedla hovorkyňa. Na základe výsledku muža podrobili aj odobratiu biologického materiálu na následné odborné skúmanie. Výsledok znaleckého posudku skúmania znalca v odobratej krvi potvrdil koncentráciu spomínaných drog. Obvinený muž je stíhaný na slobode.
„Koncom februára tohto roku, dve hodiny po polnoci, bol 23-ročný vodič osobného vozidla policajnou hliadkou zastavený na Brusnej ulici v Belej nad Cirochou. Mladý vodič javil znaky požitia omamnej a psychotropnej látky, na mieste vykonaný drogový test vykazoval pozitivitu. Výsledok znaleckého skúmanie odobratého biologického materiálu muža potvrdil prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu,“ priblížila druhý prípad hovorkyňa.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine voči obom mužom vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Čoraz viac na našich cestách zaznamenávame prípady vodičov, ktorí sú pod vplyvom omamných látok. Nezabúdajme, že psychotropné látky, tak ako aj alkohol, sú rizikom pre ich užívateľov, ale aj pre ostatných účastníkov na cestách,“ uzatvára Ligdayová.
Konflikt dvoch mužov, ku ktorému došlo v piatok (29. 5.) po 22.00 h vo Vranove nad Topľou, skončil fyzickým útokom jedného z nich. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v priestoroch pohostinstva na Dobrianskeho ulici došlo k hádke medzi 16-ročným chlapcom a 27-ročným mužom.
„Konflikt neskončil pri slovných útokoch. Starší muž pristúpil k mladšiemu a fyzicky ho napadol, skleneným pohárom ho udrel do tváre. Pohár sa rozbil, čo spôsobilo na tvári chlapca početné rezné rany,“ uviedla hovorkyňa.
Vo veci trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva vedie trestné stíhanie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Ligdayová dodala, že 27-ročného útočníka zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník s ním vykonáva potrebné procesné úkony,“ uzavrela.
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa v sobotu (30. 5.) popoludní stala na Štefánikovej ulici v Humennom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 60-ročný vodič zrazil na priechode pre chodcov staršiu chodkyňu. Tá po zrážke utrpela vážne zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie.
Ligdayová uviedla, že 60-ročný vodič s osobným vozidlom na priechode pre chodcov nedal chodkyni kráčajúcej po riadne vyznačenom priechode prednosť a došlo k zrážke. Vodič ani zranená žena neboli pod vplyvom alkoholu. Chodkyňu previezli do nemocnice.
„Na základe tejto udalosti poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom začal trestné stíhanie pre trestný činu ublíženia na zdraví,“ dodala Ligdayová.
Polícia obvinila 37-ročného muža z obce v Prešovskom okrese, ktorý pri kontrole nafúkal viac ako tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v nedeľu (31. 5.) podvečer viedol osobné vozidlo, ktoré bolo v januári tohto roka vyradené z premávky.
„Policajná hliadka si všimla vozidlo odchádzajúce z areálu benzínového čerpadla a zastavovala ho svetelným výstražným znamením. Vodič na tieto pokyny nereagoval, začal unikať smerom na obec Bertotovce. Neskôr auto predsa len zastavil,“ priblížila hovorkyňa.
Počas kontroly sa vodič podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 3,2 promile. Muž navyše nemal pri sebe potrebné doklady na vedenie vozidla a lustráciou bolo zistené, že už bol za podobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý.
Nezodpovedný vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Keďže sa muž protiprávneho konania dopustil opakovane, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky,“ uzavrela Ligdayová.
Vodič nezvládol jazdu na štvorkolke v obci Červenica v okrese Prešov a navyše jazdil pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (31. 5.) večer. Potvrdila, že 41-ročný muž čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Hovorkyňa uviedla, že muž šoféroval štvorkolku bez evidenčného čísla po obci Červenica. „Počas jazdy zišiel z cesty, kde sa vozidlo prevrátilo. Privolaná policajná hliadka po príchode na miesto vodiča podrobila aj dychovej skúške, výsledok dosiahol 1,6 promile,“ dodala.
Prípadom jazdy pod vplyvom alkoholu sa zaoberal poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove. Vodiča obmedzili na osobnej slobode a policajti s ním vykonali potrebné procesné úkony.
V prvom prípade nedávno zastavila policajná hliadka na Hámorskej ulici v Snine vozidlo, ktoré viedol 30-ročný muž. „Keďže u vodiča boli viditeľné príznaky požitia omamných alebo psychotropných látok, bol na mieste podrobený neinvazívnemu testu na prítomnosť týchto látok v tele, výsledok vykazoval pozitivitu na metamfetamín i amfetamín,“ uviedla hovorkyňa. Na základe výsledku muža podrobili aj odobratiu biologického materiálu na následné odborné skúmanie. Výsledok znaleckého posudku skúmania znalca v odobratej krvi potvrdil koncentráciu spomínaných drog. Obvinený muž je stíhaný na slobode.
„Koncom februára tohto roku, dve hodiny po polnoci, bol 23-ročný vodič osobného vozidla policajnou hliadkou zastavený na Brusnej ulici v Belej nad Cirochou. Mladý vodič javil znaky požitia omamnej a psychotropnej látky, na mieste vykonaný drogový test vykazoval pozitivitu. Výsledok znaleckého skúmanie odobratého biologického materiálu muža potvrdil prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu,“ priblížila druhý prípad hovorkyňa.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine voči obom mužom vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Čoraz viac na našich cestách zaznamenávame prípady vodičov, ktorí sú pod vplyvom omamných látok. Nezabúdajme, že psychotropné látky, tak ako aj alkohol, sú rizikom pre ich užívateľov, ale aj pre ostatných účastníkov na cestách,“ uzatvára Ligdayová.
Polícia zadržala 27-ročného muža, mladíka udrel skleneným pohárom do tváre
Konflikt dvoch mužov, ku ktorému došlo v piatok (29. 5.) po 22.00 h vo Vranove nad Topľou, skončil fyzickým útokom jedného z nich. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v priestoroch pohostinstva na Dobrianskeho ulici došlo k hádke medzi 16-ročným chlapcom a 27-ročným mužom.
„Konflikt neskončil pri slovných útokoch. Starší muž pristúpil k mladšiemu a fyzicky ho napadol, skleneným pohárom ho udrel do tváre. Pohár sa rozbil, čo spôsobilo na tvári chlapca početné rezné rany,“ uviedla hovorkyňa.
Vo veci trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva vedie trestné stíhanie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Ligdayová dodala, že 27-ročného útočníka zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník s ním vykonáva potrebné procesné úkony,“ uzavrela.
Polícia vyšetruje nehodu v Humennom, pri ktorej vodič zrazil staršiu chodkyňu
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa v sobotu (30. 5.) popoludní stala na Štefánikovej ulici v Humennom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 60-ročný vodič zrazil na priechode pre chodcov staršiu chodkyňu. Tá po zrážke utrpela vážne zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie.
Ligdayová uviedla, že 60-ročný vodič s osobným vozidlom na priechode pre chodcov nedal chodkyni kráčajúcej po riadne vyznačenom priechode prednosť a došlo k zrážke. Vodič ani zranená žena neboli pod vplyvom alkoholu. Chodkyňu previezli do nemocnice.
„Na základe tejto udalosti poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom začal trestné stíhanie pre trestný činu ublíženia na zdraví,“ dodala Ligdayová.
Polícia obvinila muža z okresu Prešov, pri kontrole nafúkal vyše troch promile
Polícia obvinila 37-ročného muža z obce v Prešovskom okrese, ktorý pri kontrole nafúkal viac ako tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v nedeľu (31. 5.) podvečer viedol osobné vozidlo, ktoré bolo v januári tohto roka vyradené z premávky.
„Policajná hliadka si všimla vozidlo odchádzajúce z areálu benzínového čerpadla a zastavovala ho svetelným výstražným znamením. Vodič na tieto pokyny nereagoval, začal unikať smerom na obec Bertotovce. Neskôr auto predsa len zastavil,“ priblížila hovorkyňa.
Počas kontroly sa vodič podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 3,2 promile. Muž navyše nemal pri sebe potrebné doklady na vedenie vozidla a lustráciou bolo zistené, že už bol za podobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý.
Nezodpovedný vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Keďže sa muž protiprávneho konania dopustil opakovane, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky,“ uzavrela Ligdayová.
Vodič nezvládol jazdu na štvorkolke v obci Červenica, navyše nafúkal
Vodič nezvládol jazdu na štvorkolke v obci Červenica v okrese Prešov a navyše jazdil pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (31. 5.) večer. Potvrdila, že 41-ročný muž čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Hovorkyňa uviedla, že muž šoféroval štvorkolku bez evidenčného čísla po obci Červenica. „Počas jazdy zišiel z cesty, kde sa vozidlo prevrátilo. Privolaná policajná hliadka po príchode na miesto vodiča podrobila aj dychovej skúške, výsledok dosiahol 1,6 promile,“ dodala.
Prípadom jazdy pod vplyvom alkoholu sa zaoberal poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove. Vodiča obmedzili na osobnej slobode a policajti s ním vykonali potrebné procesné úkony.