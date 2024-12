Policajtka, do ktorej narazil autom dôchodca, skončila v nemocnici

Nitra 7. decembra (TASR) - So zraneniami skončila v nemocnici policajtka, keď v piatok (6. 12.) pri riadení cestnej premávky na Zlatomoraveckej ceste v Nitre do nej autom narazil 77-ročný muž. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Policajtka dávala znamenie na zastavenie vozidla, pričom v tom čase dostal vodič pravdepodobne šmyk a s vozidlom narazil do príslušníčky Policajného zboru. Tá utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice," priblížila. Dychová skúška na alkohol u vodiča bola s negatívnym výsledkom.