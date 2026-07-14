< sekcia Regióny
Policajtku z cudzineckej polície obvinili pre neoprávnené lustrácie
Získané osobné údaje mala následne poskytnúť neoprávneným osobám.
Autor TASR
Prešov 14. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajtku z oddelenia cudzineckej polície v Prešove zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi. Ako TASR informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová, obvinená policajtka mala v decembri 2022 a vo februári 2024 bez relevantného služobného dôvodu vykonať v informačných systémoch lustrácie celkovo 67 osôb.
Získané osobné údaje mala následne poskytnúť neoprávneným osobám. „Takto konala v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a v rozpore so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako aj v rozpore so zákonom o Policajnom zbore,“ doplnila hovorkyňa s tým, že poskytla tretej osobe neoprávnený prospech, nakoľko jej umožnila získať osobné údaje, ktoré by si iným spôsobom nedokázala zadovážiť.
Získané osobné údaje mala následne poskytnúť neoprávneným osobám. „Takto konala v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a v rozpore so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako aj v rozpore so zákonom o Policajnom zbore,“ doplnila hovorkyňa s tým, že poskytla tretej osobe neoprávnený prospech, nakoľko jej umožnila získať osobné údaje, ktoré by si iným spôsobom nedokázala zadovážiť.