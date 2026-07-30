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Policajtom a hasičom v Bratislave odovzdali 26 služobných bytov
Rezort vnútra odovzdal policajtom a hasičom v Bratislave 26 služobných bytov
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra SR odovzdalo policajtom a hasičom v Bratislave 26 služobných bytov v projekte Ovocné sady. Rezort ich zabezpečil v rámci systému štátom podporovaného nájomného bývania. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Matej Neumann.
„Dostupné bývanie je jedným z rozhodujúcich faktorov pri získavaní a udržaní ľudí v kľúčových profesiách. V čase vysokých cien nehnuteľností a komerčných nájmov ponúka táto forma bývania reálnu pomoc najmä mladým ľuďom a rodinám, pre ktoré je kúpa vlastného bytu alebo vysoká hypotéka neprimeranou záťažou,“ poukázal Neumann.
Doplnil, že jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty s výmerou od 30 do 70 metrov štvorcových sú plne vybavené a pripravené na nasťahovanie. „Všade sú moderné kuchynské linky vrátane spotrebičov, práčky, jedálenské stoly so stoličkami, skrine, postele, sedačky a konferenčné stolíky,“ priblížil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Neumann podotkol, že rezort už pre svojich zamestnancov zabezpečil v rámci štátom podporovaného bývania 38 bytov v Bratislave a 35 bytov v Žiline. V projekte Ovocné sady sa pripravuje druhé kolo prideľovania bytov.
„Ministerstvu vnútra sa darí získavať pre svojich zamestnancov moderné ubytovanie. Aktuálne spravuje 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s kapacitou 1247 lôžok. O byt či apartmán môže požiadať každý zamestnanec, ktorý nevlastní v bezpodielovom, podielovom ani výlučnom vlastníctve nehnuteľnosť určenú na bývanie v mieste pracoviska alebo v mieste vzdialenom do 50 kilometrov od pracoviska,“ uzavrel hovorca.
„Dostupné bývanie je jedným z rozhodujúcich faktorov pri získavaní a udržaní ľudí v kľúčových profesiách. V čase vysokých cien nehnuteľností a komerčných nájmov ponúka táto forma bývania reálnu pomoc najmä mladým ľuďom a rodinám, pre ktoré je kúpa vlastného bytu alebo vysoká hypotéka neprimeranou záťažou,“ poukázal Neumann.
Doplnil, že jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty s výmerou od 30 do 70 metrov štvorcových sú plne vybavené a pripravené na nasťahovanie. „Všade sú moderné kuchynské linky vrátane spotrebičov, práčky, jedálenské stoly so stoličkami, skrine, postele, sedačky a konferenčné stolíky,“ priblížil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Neumann podotkol, že rezort už pre svojich zamestnancov zabezpečil v rámci štátom podporovaného bývania 38 bytov v Bratislave a 35 bytov v Žiline. V projekte Ovocné sady sa pripravuje druhé kolo prideľovania bytov.
„Ministerstvu vnútra sa darí získavať pre svojich zamestnancov moderné ubytovanie. Aktuálne spravuje 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s kapacitou 1247 lôžok. O byt či apartmán môže požiadať každý zamestnanec, ktorý nevlastní v bezpodielovom, podielovom ani výlučnom vlastníctve nehnuteľnosť určenú na bývanie v mieste pracoviska alebo v mieste vzdialenom do 50 kilometrov od pracoviska,“ uzavrel hovorca.