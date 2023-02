POLICAJTOM SA SÁM PRIHLÁSIL: V Trebišove kradol muž v potravinách

Trebišov 6. februára (TASR) - Zo zločinu lúpeže polícia obvinila 29-ročného muža z okresu Trebišov. Po lúpeži v predajni potravín v Trebišove, kde si zamaskovaný páchateľ 2. februára večer s nožom vyžiadal od predavačky fľašu alkoholu, sa sám zakrátko prihlásil na trebišovskom obvodnom oddelení Policajného zboru.



"Osoba zahalená kapucňou na hlave a tvárou zakrytou respirátorom vošla do predajne a pri pulte na zamestnankyňu vytiahla nôž so slovami: 'Toto je prepad, dajte mi fľašu!'," informovala košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová. Zamestnankyňa napriek obavám o svoj život a zdravie nespanikárila, stlačila núdzový signál a osobe vydala fľašu whisky. Na peniaze sa lúpežník podľa hovorkyne ani neopýtal, zamestnankyni neublížil a z predajne odišiel preč. Policajné hliadky boli na mieste do pár minút a po osobe podľa opisu začali pátrať.



K činu došlo krátko pred 19.00 h, na policajné oddelenie prišiel muž po 20.30 h s tým, že je to on, koho hľadajú. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov, ktoré jeho slová potvrdili, ho vyšetrovateľ obvinil. "Keďže skutok spáchal závažnejším spôsobom konania, teda so zbraňou, v prípade dokázania viny mu hrozí sedem až 12 rokov za mrežami. Trebišovský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby," konštatovala Ivanová.