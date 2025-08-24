Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Policajtovi zo Z. Moraviec sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu

Počas hliadkovej služby policajti zo Zlatých Moraviec spozorovali horiaci rodinný dom. Udalosť okamžite oznámili operačnému stredisku a žiadali na miesto vyslať hasičov. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Členovia hliadky si následne overili, či muž nie je zranený a či vo vnútri horiaceho domu už nikto nezostal.

Autor TASR
Zlaté Moravce 24. augusta (TASR) - Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža, ktorý uviazol v horiacom dome. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Hliadka spozorovala požiar domu počas svojej nočnej služby. Udalosť okamžite oznámili operačnému stredisku a žiadali na miesto vyslať hasičov. „Jeden z policajtov ani na moment nezaváhal a vbehol do horiaceho domu. V zadymenom interiéri spozoroval dezorientovaného muža, ktorého vytiahol na bezpečné miesto,“ informovala polícia.

Členovia hliadky si následne overili, či muž nie je zranený a či vo vnútri horiaceho domu už nikto nezostal. V priebehu niekoľkých minút prišli na miesto hasiči, ktorým policajti asistovali pri hasení.

