Dotácie na obnovu fary, kde žila Božena Slančíková Timrava, nestačia

Polichno 16. augusta (TASR) - Obnova fary v Polichne v okrese Lučenec, v ktorej sa kedysi narodila a žila slovenská spisovateľka Božena Slančíková Timrava, ide len veľmi pomaly. Obec vlani a tento rok získala na rekonštrukčné práce od Ministerstva kultúry SR dohromady 45.000 eur, podľa starostu Pavla Kyseľa je to však stále málo na to, aby sa tejto kultúrnej pamiatke dostalo vzhľadu, aký si zaslúži.



Ako starosta uviedol, už pred desiatimi rokmi sa z peňazí z verejnej zbierky podarilo vymeniť strechu, cez ktorú do fary zatekalo. Neskôr sa z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR podarilo na budove vymeniť staré okná a dvere a urobila sa hydroizolácia objektu.



"Vlaňajšiu dotáciu 25.000 eur sme použili na obnovu fasády a na záchranu vedľa stojacej hospodárskej budovy," vymenúva s tým, že je to však stále málo. Potrebné je ešte urobiť omietky, podlahy a ďalšie nevyhnutné práce v interiéri.



Starosta hovorí, že nevýrazná podpora na obnovu pamiatky je nedôstojná aj vzhľadom na to, že na konci roku si pripomíname 70. rokov od úmrtia tejto slovenskej spisovateľky a v Polichne sa pri tejto príležitosti pripravujú aj spomienkové podujatia.