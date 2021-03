Políci zatkla v Košiciach muža obvineného za neoprávnené obohatenie

Bratislava 5. marca (TASR) - Polícii sa v piatok poobede v Košiciach podarilo zatknúť muža obvineného za neoprávnené obohatenie. Hľadaný Andrej K. bol na úteku od mája 2020. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.



Keďže nenastúpil na výkon trestu, bol v tom čase na neho vydaný zatýkací rozkaz. "Nebolo to po prvýkrát, keď sa jeho osoba dostala do hľadáčika policajných pátračov. V aktuálnom prípade išlo už o šieste „kolo“ pátrania, avšak s najzávažnejšími dôsledkami – dodaním za mreže," priblížil Slivka.



Polícia obvineného zatkla v byte, v ktorom sa mal podľa poskytnutých informácií nachádzať a následne ho eskortovala do výkonu trestu. "Andrej sa mal nachádzať v byte, pred ktorého vstupom postavil mrežu. Nad samotné dvere boli nainštalované bezpečnostné kamery, ktoré nechýbali ani na balkóne bytu," spresnil hovorca s tým, že operatívno-pátracou činnosťou bolo potvrdené, že tieto opatrenia zabezpečil obvinený muž, pretože vedel, že polícia po ňom pátra.



Dodal tiež, že na prípade sa podieľali cieľoví pátrači z Úradu kriminálnej polície PPZ, prezývaní verejnosťou lovci lebiek a príslušníci Pohotovostného policajného útvaru z Krajského riaditeľstva PZ Košice.