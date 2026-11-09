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Polícia a Banská Bystrica riešili výtržnosti futbalových fanúšikov
Takéto správanie nemá so športom, fandením ani zdravou rivalitou nič spoločné, zdôraznil Nosko.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - Krajská polícia a mesto Banská Bystrica v pondelok riešili víkendové výtržnosti futbalových fanúšikov, „chuligánov“, pred zápasom MFK Dukla Banská Bystrica a FC Spartak Trnava. Informovali o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici a banskobystrický primátor Ján Nosko.
„Udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s futbalovým stretnutím a vyčíňaním trnavských fanúšikov v Banskej Bystrici, považujem za absolútne neprijateľné. O návštevy ľudí, ktorí prichádzajú do nášho mesta robiť výtržnosti, ohrozovať bezpečnosť obyvateľov a narúšať verejný poriadok, nemáme záujem. Takéto správanie nemá so športom, fandením ani zdravou rivalitou nič spoločné,“ zdôraznil Nosko.
Na pracovnom stretnutí s krajským policajným riaditeľom Jozefom Levčíkom hovorili o priebehu incidentu, reakcii bezpečnostných zložiek a predovšetkým o konkrétnych opatreniach, ktoré sa musia prijať, aby sa podobné situácie neopakovali.
„Krajský policajný riaditeľ ma informoval, že polícia udalosť vyšetruje ako výtržníctvo. Zároveň na 11. novembra zvolal pracovné stretnutie zainteresovaných zložiek vrátane zástupcov štátnej a mestskej polície, Slovenského futbalového zväzu, vedenia futbalového klubu a bezpečnostných manažérov s cieľom dôkladne vyhodnotiť postup všetkých zúčastnených, skoordinovať sa a nastaviť preventívne opatrenia,“ dodal Nosko.
„Polícia má zdokumentovaný priebeh výtržností, pozná totožnosť viacerých osôb, ktoré sa na nich podieľali, a vo veci naďalej prebieha intenzívne vyšetrovanie. Krajský policajný riaditeľ a primátor sa zhodli na potrebe prijatia ďalších opatrení na úrovni polície, samosprávy, ako aj zainteresovaných subjektov, ktorých cieľom je minimalizovať riziko podobných incidentov. Naším spoločným cieľom je chrániť obyvateľov a návštevníkov mesta a predchádzať podobným incidentom. Ak sa však nepodarí vytvoriť podmienky na bezpečný priebeh rizikových futbalových stretnutí, bude potrebné zvážiť krajné riešenia vrátane zápasov bez účasti divákov,“ doplnila polícia s tým, že podobné opatrenia by v konečnom dôsledku zasiahli predovšetkým slušných fanúšikov.
„Listom sa obrátim na Slovenský futbalový zväz so žiadosťou, aby vyzval futbalové kluby na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré budú garantovať bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho mesta pred futbalovými zápasmi, počas nich aj po ich skončení. Očakávam jasné odpovede na to, ako zabezpečia dodržiavanie verejného poriadku a zabránia používaniu svetlíc, petárd a ďalšej nebezpečnej pyrotechniky priamo na štadióne. Slovenský futbalový zväz musí klásť dôraz predovšetkým na prevenciu,“ konštatoval Nosko s tým, že Banská Bystrica je mestom športu a vždy bude podporovať slušných fanúšikov, ktorí prichádzajú povzbudiť svoje mužstvá. Nikdy však nebude tolerovať násilie a vandalizmus.
„Udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s futbalovým stretnutím a vyčíňaním trnavských fanúšikov v Banskej Bystrici, považujem za absolútne neprijateľné. O návštevy ľudí, ktorí prichádzajú do nášho mesta robiť výtržnosti, ohrozovať bezpečnosť obyvateľov a narúšať verejný poriadok, nemáme záujem. Takéto správanie nemá so športom, fandením ani zdravou rivalitou nič spoločné,“ zdôraznil Nosko.
Na pracovnom stretnutí s krajským policajným riaditeľom Jozefom Levčíkom hovorili o priebehu incidentu, reakcii bezpečnostných zložiek a predovšetkým o konkrétnych opatreniach, ktoré sa musia prijať, aby sa podobné situácie neopakovali.
„Krajský policajný riaditeľ ma informoval, že polícia udalosť vyšetruje ako výtržníctvo. Zároveň na 11. novembra zvolal pracovné stretnutie zainteresovaných zložiek vrátane zástupcov štátnej a mestskej polície, Slovenského futbalového zväzu, vedenia futbalového klubu a bezpečnostných manažérov s cieľom dôkladne vyhodnotiť postup všetkých zúčastnených, skoordinovať sa a nastaviť preventívne opatrenia,“ dodal Nosko.
„Polícia má zdokumentovaný priebeh výtržností, pozná totožnosť viacerých osôb, ktoré sa na nich podieľali, a vo veci naďalej prebieha intenzívne vyšetrovanie. Krajský policajný riaditeľ a primátor sa zhodli na potrebe prijatia ďalších opatrení na úrovni polície, samosprávy, ako aj zainteresovaných subjektov, ktorých cieľom je minimalizovať riziko podobných incidentov. Naším spoločným cieľom je chrániť obyvateľov a návštevníkov mesta a predchádzať podobným incidentom. Ak sa však nepodarí vytvoriť podmienky na bezpečný priebeh rizikových futbalových stretnutí, bude potrebné zvážiť krajné riešenia vrátane zápasov bez účasti divákov,“ doplnila polícia s tým, že podobné opatrenia by v konečnom dôsledku zasiahli predovšetkým slušných fanúšikov.
„Listom sa obrátim na Slovenský futbalový zväz so žiadosťou, aby vyzval futbalové kluby na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré budú garantovať bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho mesta pred futbalovými zápasmi, počas nich aj po ich skončení. Očakávam jasné odpovede na to, ako zabezpečia dodržiavanie verejného poriadku a zabránia používaniu svetlíc, petárd a ďalšej nebezpečnej pyrotechniky priamo na štadióne. Slovenský futbalový zväz musí klásť dôraz predovšetkým na prevenciu,“ konštatoval Nosko s tým, že Banská Bystrica je mestom športu a vždy bude podporovať slušných fanúšikov, ktorí prichádzajú povzbudiť svoje mužstvá. Nikdy však nebude tolerovať násilie a vandalizmus.